Comunità energetiche, appuntamento a Campi Bisenzio alle 20.45

Continua il lavoro della Regione per promuovere le Comunità energetiche. Questa sera l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni sarà allo Spazio reale di Campi Bisenzio (via San Donnino 4/6) per partecipare al tavolo tecnico diocesano dell’Arcidiocesi di Firenze dedicato al tema ‘Comunità energetiche rinnovabili, conversione ecologica e conversione comunitaria’.

L’incontro, coordinato dal direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini, inizierà alle ore 20,45 con i saluti del vicario episcopale don Bledar Xhuli e proseguirà con gli interventi dell’assessora Monni, del direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale della CEI don Bruno Bignami, dell’esperto di diritto ecclesiastico e tributario don Lorenzo Simonelli, del prof. Giacomo Vivoli dell’Università di Firenze e del coordinatore dell’area energia di ARRR, Simone Tartaro.