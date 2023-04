Deragliano convogli del treno merci a Firenze Castello, disagi sulla linea

A causa di un deragliamento di alcuni carri di un treno merci nei pressi di Firenze Castello, incidente senza feriti, i treni regionali e AV stanno subendo ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni. Il fatto è avvenuto alle 3.15 a Firenze in via Madre Teresa di Calcutta ed è il secondo incidente ferroviario in tre giorni.

I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono stati chiamati sul posto assieme ai tecnici Rfi.

Sono stati messi a disposizione bus sostitutivi sulle linee regionali.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare quanto prima l'efficienza dell'infrastruttura.