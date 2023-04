Esenzioni suolo pubblico, Picchielli (Lega Empoli): "Incentivi per attività in aree a rischio degrado"

Come Lega in Consiglio Comunale voteremo sicuramente a favore all’introduzione dell’esenzione relativa alle occupazioni di suolo pubblico effettuate come dehors, tavoli e sedie da parte di nuove attività di pubblici esercizi o di somministrazione non assistita per il primo anno di attività della stessa.

Sicuramente è una bella iniziativa per favorire la nascita di nuove attività, ma l’amministrazione avrebbe dovuto fare di più per dare un segnale agli imprenditori che vogliono investire nella nostra città.

Non tutte le nuove attività necessitano di suolo pubblico, quindi sarebbe stata molto più efficace una proposta di esenzione con riduzione della TARI per queste.

Sarebbe necessario inoltre favorire la creazione di nuove attività nelle aree più a rischio degrado, come quella della stazione ferroviaria, prevedendo questi particolari incentivi.

Agevolando l’installazione di nuovi negozi e bar in piazza Don Minzoni e nell’area adiacente, si andrebbe a incentivare la sicurezza nell’area, con il presidio naturale che queste attività costituiscono.

Spero quindi che l’amministrazione comunale abbia il coraggio di ampliare il beneficio per questi imprenditori che investono ad Empoli con l'esenzione di un anno della TARI o almeno di una riduzione marcata.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Salvini Empoli