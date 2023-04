Festa dell'Europa, Empoli in Azione: "Eventi nelle scuole e con i comuni gemellati"

Come partito politico Empoli in Azione chiediamo che in occasione del 9 maggio, Festa dell'Europa nata nel 1950, sul nostro territorio si programmino le seguenti iniziative:

- Un Consiglio Comunale straordinario dedicato alla festa dell’Europa, dove le forze politiche riflettano sui valori fondanti dell’Unione. Sarebbe anche auspicabile promuovere questa iniziativa coinvolgendo anche i comuni gemellati con la nostra città come Aubervilliers, Besancon, Namur, Sankt Georgen an der Gusen e Toledo, creando un collegamento virtuale tra le assemblee politiche, unendo così le nostre comunità nello spirito dell’Unione.

- In questo consiglio comunale straordinario proporre una delibera, dove ogni nove maggio di ogni anno, siano resi gratuiti tutti i musei comunali presenti sul nostro territorio a tutti i cittadini europei che vorranno visitarli. La stessa delibera sarebbe da proporre anche ai Comuni gemellati con Empoli, perché anche nelle loro comunità adottino questo provvedimento.

- Dall’amministrazione comunale di Empoli proporre al Consiglio Regionale della Toscana, perché anche quella assemblea deliberi la gratuità dei musei regionali nella giornata del 9 maggio di ogni anno per i cittadini comunitari.

- Chiedere alle Direzione Scolastiche del nostro Circondario, che nella giornata del 9 maggio venga letta nelle classi la dichiarazione di Schuman e che sia data notizia della festa dell’Europa.

Come Empoli in Azione siamo pronti a fare la nostra parte.

Empoli in Azione