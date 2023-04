Fiorentina-Lech Poznan, tifosi assaltano bodyguard di una discoteca del centro

Scontro tra tifosi alla vigilia della partita di Conference League tra i polacchi del Lech Poznan e i buttafuori di una nota discoteca fiorentina del centro. La colluttazione sarebbe partita da alcuni polacchi e sarebbero volate pure delle transenne all'indirizzo dei bodyguard. Gli attimi di panico si sono risolti in breve tempo. Per stasera sono state disposte misure straordinarie dalla prefettura di Firenze nell'ambito del Comitato di sicurezza e ordine pubblico cittadino. Per la cronaca sportiva, la Fiorentina giocherà forte del vantaggio per 4-1 rimediato in terra polacca.-