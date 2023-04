Gala Toscana Esordienti con il Castelfiorentino United: gli appuntamenti

Finalmente ci siamo. Dopo la pausa invernale al termine dei gironi di qualificazione, è tutto pronto per le gare ad eliminazione diretta del Gala Toscana Esordienti Mc Donald’s al quale partecipano anche gli Esordienti A del Castelfiorentino United. Le squadre ancora impegnate nella competizione si affronteranno negli ottavi di finale che si giocheranno in tre giornate: domenica 23 e domenica 30 aprile, domenica 7 maggio.

Il Castelfiorentino United sarà quindi in campo domenica prossima, 23 aprile, contro l’Oltrera. La sfida andrà in scena alle 19 al campo sportivo Galli di Fucecchio e si disputerà sul manto in sintetico. Quarti di finale, semifinale e finali si giocheranno, rispettivamente, domenica 14 Maggio (a Porcari, Scandicci e Forte dei Marmi), domenica 21 Maggio (stadi di Porcari e San Casciano Val di Pesa) e domenica 28 Maggio (Stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino).

Il Castelfiorentino United si è qualificato alla fase finale al termine di un girone eliminatorio serratissimo: dopo l’arrivo a parimerito con Capezzano e San Marco Avenza è stata infatti decisiva la differenza reti negli scontri diretti: il Castelfiorentino, con 3 gol fatti e 2 subiti, aveva i numeri migliori e così si è piazzato secondo, strappando il pass per la seconda fase del torneo che comincerà con la difficile sfida a eliminazione diretta di domenica.

"Direi che data l'importanza del torneo essere tra le prime sedici è già un grandissimo risultato. Da adesso in poi ciò che verrà sarà tanto di guadagnato, fermo restando che venderemo cara la pelle e cercheremo di andare il più avanti possibile", commenta il direttore generale del Castelfiorentino United, Andrea Vaglini.

