Giorno di Leonardo, oltre 1.500 persone affollano Vinci

La settima edizione del Giorno di Leonardo si è rivelata un grandissimo successo. Forte è infatti stato il richiamo per la festa del 571° compleanno del Genio vinciano, organizzata lo scorso 16 aprile dalla Pro Loco di Vinci, conil patrocinio dei Comuni di Vinci, Milano e Amboise, l'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa, la Città Metropolitana di Firenze e il Consiglio Regionale della Toscana.

Oltre trenta eventi domenicali, dalle 10 alle 19 hanno visto la partecipazione di più 1500 persone, accorse a Vinci per assistere a iniziative varie, con street art, pittori en plein air, visite guidate al museo leonardiano e in biblioteca, esposizioni di quadri viventi.

La giornata si è conclusa poi con il tradizionale taglio della torta e in presenza del "festeggiato", come sempre interpretato ironicamente da Cesare Berni.

Una manifestazione gioiosa che è stata "un modo per festeggiare in maniera popolare e originale il grande Genio", come lo stesso Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, ha avuto modo di affermare nel servizio di Studio Aperto, che la testata giornalistica di Mediaset ha dedicato all'evento.

Fonte: Pro Loco Vinci