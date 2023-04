Giovani laureati africani in visita agli impianti Enel Green Power a Larderello

Un gruppo di oltre 50 studenti, provenienti da 18 diversi Paesi africani e partecipanti al progetto Open Africa Power di Enel Foundation (https://www.enelfoundation.org/), ha visitato la “capitale mondiale della geotermia”, recandosi a Larderello alla scoperta delle terre dal cuore caldo di Toscana presso gli impianti geotermici Enel Green Power.

Il gruppo, accolto dal saluto del responsabile esercizio impianti geotermici di Enel Green Power Francesco Lazzeri, è stato accompagnato da Giorgio Simoni del Supporto tecnico Enel Green Power: gli studenti hanno avuto modo di approfondire l’affascinante storia della geotermia con la visita al Museo; successivamente, dopo aver assistito all’apertura del pozzo dimostrativo che dà voce all’ “urlo della Terra”, i partecipanti hanno potuto conoscere l’alta tecnologia impiantistica presso la Centrale di Valle Secolo che con i suoi 120 MW di potenza installata costituisce l’impianto geotermico più grande d’Europa. La giornata è proseguita con il passaggio nelle “isole” di manifestazioni naturali geotermiche e la visita presso alcune realtà della Comunità del Cibo a energie rinnovabili, fondata da Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche) e Slow Food per aggregare aziende come caseifici, serre, salumifici e l’unico birrificio artigianale geotermico al mondo, che utilizzano il calore geotermico nei loro processi produttivi, con benefici in termini di risparmio economico e di sostenibilità ambientale.

Open Africa Power (OAP) è un'iniziativa di alta formazione avviata da Enel Foundation nel 2018 e co-gestita da Sustainable Energy for All (SEforALL) dal 2021, in collaborazione con le migliori istituzioni accademiche in Italia e in Africa e supportata da partner istituzionali, a partire dal Ministero degli Affari Esteri. Il programma fornisce a laureati africani di alto profilo (molti di loro in possesso anche di un titolo di dottorato o di MBA) una conoscenza del settore elettrico, migliorando le competenze tecniche, normative e di business necessarie per lavorare nel settore privato e pubblico verso l'elettrificazione dell'Africa. L'obiettivo è sostenere una nuova generazione di leader africani profondamente impegnati sul futuro dell'energia pulita del loro paese, di fondamentale importanza per sbloccare la crescita sostenibile del continente. Il Programma, alla sua quinta edizione, ha formato oltre 400 giovani africani provenienti da quasi 40 diversi Paesi.

In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. La geotermia, con i suoi 916 MW di potenza installata ed una produzione annua di quasi 6 miliardi di KWh, oltre a soddisfare il 34% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare più del 70% della produzione toscana da fonte rinnovabile, fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari di serre, aziende agricole ed artigianali, alimentando anche un’importante filiera del turismo sostenibile con 60mila visite annue tra poli museali, impianti e manifestazioni naturali nelle aree geotermiche. Il Museo della Geotermia ha una pagina web dedicata: https://www.enelgreenpower.com/it/museo-della-geotermia-larderello.

Fondazione Enel e SEforALL

SEforALL ed Enel Foundation hanno firmato un accordo di partnership nel 2021 per co-gestire il programma Open Africa Power, per accelerare la piena partecipazione professionale di donne e giovani nel settore dell'energia sostenibile, basandosi sull'allineamento dei valori delle due organizzazioni e sull'obiettivo di SEforALL di identificare e sostenere la prossima generazione di donne leader nel settore dell’energia

Fonte: Enel Comunicazione Italia