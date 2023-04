Il Consiglio D’Europa investe nei giovani di Volterra

È la prima volta che il Consiglio d'Europa premia un'attività giovanile nel territorio di Volterra. In competizione con più di 40 Stati, l'Associazione Vai Oltre con il progetto Anti Social Social Park ha ottenuto il finanziamento della European Youth Foundation del Consiglio d'Europa. Questa fondazione finanzia ogni anno progetti di attivismo giovanile in tutto il mondo, e Anti Social Social Park ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche giuste per risultare tra i progetti finanziati.

ASSP - Anti Social Social Park viene premiato per la sua capacità di coinvolgere giovani in una attività di programmazione e sviluppo che crei momenti di espressione per la comunità giovanile, mettendo insieme workshop, concerti e dibattiti per rappresentare le varie sfaccettature della cultura giovanile. Il progetto, gestito interamente da under30, rappresenta un unicum di attivismo giovanile nelle aree interne dell’Europa.

Il progetto si è svolto per la prima volta nel 2020 e grazie al successo della prima edizione Anti Social Social Park è diventato un appuntamento annuale per promuovere la cultura giovanile e per coinvolgere i giovani in attività che li valorizzino come agenti attivi di cambiamento sociale. L’obiettivo a lungo termine è quello di creare un festival innovativo co-creato dalla comunità giovanile che sia uno spazio di espressione inclusivo e che rilanci il territrio delle aree interne migliorandone l’attrattività per le nuove generazioni.

Questo riconoscimento del Consiglio D’Europa è molto significativo per l’Associazione Vai Oltre, i suoi volontari, ma anche per tutta la comunità di Volterra che viene premiata dall’Europa per la sua capacità di generare e supportare progetti ad alto impatto sociale.

Quest’anno quindi verrà replicato il festival giovanile Anti social social park la prima settimana di agosto, ospitando giovani da tutta Italia, artisti contemporanei e giovani leaders. La città è sulla giusta strada per iniziare a studiare una strategia giovani per il futuro, che tenga conto delle esigenze e delle aspettative dei giovani e che li coinvolga attivamente nella vita sociale, culturale ed economica del territorio.

Ci teniamo a ringraziare ancora tutti i nostri passati e futuri partner, dal Comune di Volterra alla Regione Toscana, al Progetto Sogni e Bisogni guidato dall'Associazione Carte Blanche e a tutti coloro che ci hanno aiutato negli anni. Il loro sostegno è stato fondamentale per il successo del progetto Anti Social Social Park e per creare una piattaforma di espressione e sviluppo per le nuove generazioni del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa