Incidente mortale sulla 429, indagato il camionista: è un atto dovuto

Nell'attesa dell'esame autoptico all'istituto di medicina legale di Pisa, le indagini sulla tragica morte della 24enne di Gambassi Terme Silvia Verdiani continuano. La polizia municipale di San Miniato (l'incidente è avvenuto nel tratto della 429 tra Empoli e Castelfiorentino ancora legata al territorio sanminiatese), incaricata della ricostruzione dell'incidente, ha informato la procura e il camionista del tir è stato iscritto al registro degli indagati per omicidio colposo.

Un atto dovuto, come sempre in questi casi, per consentirgli di nominare un avvocato. Secondo quanto riportato sul quotidiano Il Tirreno, l'uomo avrebbe affermato che non avrebbe potuto evitare lo scontro con la Citroen C3 guidata dalla ventenne. Lo stesso camionista è rimasto in stato di shock dopo il tremendo incidente. I test per la rilevazione di alcol e droga nel sangue hanno dato esito negativo.

Nel frattempo la comunità valdelsana è ancora in lutto per la notizia, tanto da aver rinviato la manifestazione Gambassigena, che era attesa dal 22 al 25 aprile.