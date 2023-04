La biblioteca nelle frazioni, nuovo punto prestito a San Quirico in Collina

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha avviato il progetto “La Biblioteca nelle frazioni”, ossia l’attivazione di nuovi punti prestito decentrati della Biblioteca Comunale “E. Balducci” che ha sede nel capoluogo.

Da sabato 29 aprile la biblioteca amplierà la sua rete a San Quirico in Collina grazie alla collaborazione con l’Associazione Prima Materia e con l’Associazione Bibli.a.mus, che da anni si occupa di promuovere la lettura e la cultura in biblioteca.

Le Associazioni, che collaborano da anni con l’Amministrazione Comunale, hanno fin da subito mostrato grande disponibilità ed entusiasmo per l’apertura del punto prestito che sarà inaugurato sabato 29 aprile, alle 10 nella sede dell’Associazione Prima Materia, via di Poppiano, 100.

“Il progetto “La Biblioteca nelle frazioni” vede la sua prima apertura e siamo orgogliosi che questa idea sia stata accolta e portata avanti con grande coinvolgimento ed entusiasmo da parte delle nostre associazioni, senza le quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. San Quirico è indubbiamente una delle frazioni più popolate e riuscire a creare un punto prestito distaccato consentirà di avvicinare i cittadini ad alcuni servizi che fino a ieri, erano presenti solo nel capoluogo. L’obiettivo è quello di potenziare i servizi della biblioteca, far avvicinare nuovi utenti, creare nuove occasioni di scambio e di incontro e aprire nei prossimi mesi altri punti prestito in nuove frazioni” spiega l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Con grande spirito di adattamento e disponibilità, la Biblioteca E. Balducci, sia in piena pandemia sia in fase di ristrutturazione del Centro Culturale, non ha mai chiuso ed ha sempre continuato ad offrire un servizio importante per tutta la comunità di Montespertoli in collaborazione con l’Associazione Culturale “Noi Che..” che si è occupata e si occupa tutt’ora del prestito a domicilio. La stessa Associazione si è resa disponibile per trasportare i libri dalla sede centrale al punto prestito decentrato di San Quirico.

Al punto prestito di San Quirico, aperto il martedì dalle 17:00 alle 19:00, sarà possibile consultare e prendere in prestito tutti i volumi della sezione Musica che verrà interamente trasferita in questa sede e potranno essere prenotati libri, film e cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro nei giorni successivi. Sarà possibile anche rinnovare i materiali già in possesso degli utenti oppure restituirli, anche nel caso in cui siano stati presi in prestito dalla sede centrale nel Capoluogo.

Per maggiori informazioni basta inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 600228.