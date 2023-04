La biblioteca San Giorgio di Pistoia festeggia 16 anni, gli eventi in programma

Dopo quattro anni di stop, la Biblioteca San Giorgio di Pistoia torna a festeggiare il suo compleanno. Numerosi gli eventi in programma sabato 22 aprile per celebrare i suoi sedici anni con tutti coloro che la vivono e la fanno vivere.

Quest’anno il tema scelto è “La San Giorgio dà i numeri”. Dalle prime ore del mattino alla mezzanotte, gli spazi di via Pertini saranno occupati da eventi legati ai numeri, adatti a grandi e piccini. Dai laboratori dell’associazione Il giardino di Archimede sui sistemi di numerazione antica alle letture animate di Silvia Todesca; dai giochi da tavolo a tema matematico con l’associazione Astéria alla tombola letteraria per bambini, organizzata in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Oltre ad alcuni laboratori di robotica proposti da Scienza Ludica.

Ospite d’onore, invitato da YouLab Pistoia, sarà Paolo Alessandrini, autore del libro Matematica Rock, che condurrà i presenti in un viaggio insolito, alla scoperta di aritmetica, algebra e geometria, rese semplici e divertenti grazie ai dischi e alle canzoni delle rockstar americane. E poi, ancora, Lorenzo Vignado, alias Ukolollo, con il suo ukulele; le incursioni del Teatro a gettoni della compagnia teatrale Kultroses 659; i laboratori di matematica vedica per allenare la mente e tante altre curiose attività. Tra queste, una dimostrazione di arte topinaria realizzata in diretta dal consorzio Ortovivaisti Pistoia e una grande tombola finale, in cui saranno svelati i 90 libri più prestati della Biblioteca San Giorgio nei suoi sedici anni di apertura.

Per tutta la giornata, 14 artisti, selezionati da Art Invasion, realizzeranno i quadri che verranno esposti nelle vetrine della biblioteca, in occasione della mostra Altre connessioni, la quale verrà inaugurata nel pomeriggio, assieme a Break your Chains di Luca Bongini, esposiozione che occuperà gli spazi interni.

L’associazione Giallo Pistoia e Gli Amici della San Giorgio, tra i più fedeli alleati della biblioteca, arricchiranno il programma, già a partire dal pomeriggio e, in seguito, con una simultanea a partire dalle 21, con il gioco degli scacchi, accompagnato dal mercatino del libro e dagli incontri dedicati al giallo.

Come in ogni compleanno non mancherà la torta, offerta dalla sezione di Pistoia dei Soci Coop. Il taglio è previsto alle 20.30 e sarà accompagnato dai saluti del sindaco Alessandro Tomasi e Rakesh Surampudi, addetto culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili qui.