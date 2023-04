La premiata fotografa Cristina Garzone espone a Empoli

L’associazione Lucani in Toscana e la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, promotrici dell’evento di respiro internazionale che si terrà al cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri 15, sabato 22 aprile 2023, alle 17.30, ingresso libero: per la prima volta a Empoli, la fotografa Cristina Garzone.

Originaria di Matera risiede da lungo tempo a Firenze, Cristina Garzone si dedica da anni alla fotografia di reportage, ottenendo svariati riconoscimenti e premi a livello nazionale e internazionale.

Sabato 22 aprile agli Agostiniani, a far da protagoniste, saranno due delle maggiori opere della fotografa: "Odighitria colei che mostra la via", dal reportage fotografico sulle celebrazioni della Festa di Maria SS della Bruna, patrona della città di Matera e "Tewahedo", dal reportage sul fenomeno del Misticismo Copto a Lalibela in Etiopia.

Introduzione a cura di Carlo Ciappi, docente e critico fotografico.

Nell’occasione ci sarà anche una video-proiezione di audiovisivi.

Cristina Garzone ha conseguito le più prestigiose onorificenze fotografiche (AFI IFI EFIAF/B MFIAP EFIAP/d3 GPU CR3 VIP3 SSS/B) ed è l’unica donna fotografa in Italia alla quale è stato assegnato il titolo di Maitre de la Federation Internationale de l’Art Photographique.

È socia onoraria di circoli e gruppi fotografici nazionali e internazionali quali G.F. “Il Cupolone” BFI - CAFIAP di Firenze, dove ha rivestito la carica di vice presidente dal 2013 al 2016, e il Sille Sanat Sarayi di Konya in Turchia. Negli ultimi anni ha realizzato due imponenti ed emozionanti reportage fotografici: il primo sulle celebrazioni della Festa di Maria SS della Bruna, patrona della città di Matera; l'altro sul fenomeno del Misticismo Copto a Lalibela, in Etiopia. Il legame che ha riscontrato durante il suo lavoro fotografico tra questi due luoghi lontani, evidente nelle ricorrenze religiose e nelle chiese etiopi scavate nella roccia che ricordano i Sassi di Matera, l'ha portata alla realizzazione di due mostre parallele presentate sotto forma di racconto in immagini mediante videoproiezioni e alla pubblicazione di due libri fotografici ("Maria de Bruna - riti, storia e immagini" e "Misticismo Copto" di Nicola D’Imperio e Cristina Garzone editi da Edizioni Magister Matera di Timoteo Papapietro).

Nella cornice del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, verrà allestita e presentata una selezione delle opere fotografiche dell’artista di origini lucane e saranno proiettati i due lavori audiovisivi di cui sopra, realizzati da Lorenzo De Francesco (Direttore servizio Audiovisivi FIAP e dipartimento Editoria multimediale FIAF), dal titolo “Odighitria Colei che mostra la via” e “Tewahedo”. Dialogherà con l’artista e introdurrà i lavori sotto l’aspetto storico e tecnico Carlo Ciappi, docente DAC FIAF e critico della fotografia.

INFORMAZIONI – Contattare l’associazione Lucani in Toscana all’indirizzo email altonlustoscana@gmail.com e biblioteca comunale Renato Fucini, via Cavour 36, 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa