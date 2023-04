Noi da Grandi ringrazia dopo gli spettacoli teatrali benefici a Empoli

Al teatro Shalom di Empoli sabato 1 aprile e domenica 2 aprile la compagnia teatrale “I ragazzi di via XX Settembre” hanno presentato Com'è passato il tempo, commedia in vernacolo empolese. Il ricavato è

stato donato all’Associazione Noi da Grandi che si occupa di ragazzi con disabilità. L’associazione per mezzo della sua presidente Anna Maria Leoncini ringrazia sentitamente.

Questi i progetti che saranno finanziati:

- Scuola di autonomia

- Ippoterapia

- Logopedia

- Psicomotricità

- Gruppi di auto-aiuto

www.noidagrandi.it