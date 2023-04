Open day al canile di Empoli, un drink e una passeggiata per fare amicizia

L’amico Fido torna protagonista della giornata ‘Open day’ al canile municipale di Empoli, in via del Castelluccio dei Falaschi, il luogo dove sono ospiti i cani più sfortunati, abbandonati o ritrovati sul territorio comunale. A prendersi cura di loro con amore e passione, volontarie e volontari dell’associazione Arca, gestore del canile.

Domenica 7 maggio 2023, dalle 17 alle 20, porte aperte per tutti coloro che vogliano visitare e conoscere la struttura, il personale addetto ma soprattutto vivere l’occasione di poter conoscere da vicino gli amici a quattro zampe, incrociare i loro sguardi.

Al punto informazioni del canile sarà possibile avere tutte le indicazioni sul percorso di adozione, ma anche su come diventare una volontaria o un volontario del canile.

Come lo scorso anno, l’Open day, promosso dall’associazione Arca e patrocinato dal Comune di Empoli, nasce principalmente dal bisogno di cercare adozioni per i cani che aspettano la loro famiglia piena di amore, in un momento in cui sono ferme mentre ancora aumentano, purtroppo, gli abbandoni.

Nell’occasione sarà offerto un drink conviviale e chi vorrà potrà uscire in passeggiata con un cane nelle aree attorno al canile stesso, meteo permettendo.

L’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, con delega alla cura degli animali, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo evento.

"Questo nuovo Open day dimostra la nostra attenzione per gli amici a quattro zampe più sfortunati che aspirano a una nuova vita in una famiglia che dia loro quell’amore mai ricevuto – ha commentato l’assessore -. Spero che con questa giornata si possa acquisire una maggiore consapevolezza sull’importanza di accogliere un cane nella propria vita e comprendere quanto le adozioni siano una speranza per gli amici a quattro zampe. Concludo ribadendo il plauso dell’amministrazione comunale per l’enorme e continuo lavoro di tutti i volontari impegnati da anni in questa missione che sono lustro della struttura".