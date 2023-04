L'orsa del Trentino, il leone salvato in Kenya: la nostra lezione alla scuola media di Limite sull'Arno

Nell'ambito di una serie di incontri che la redazione di gonews.it svolge nelle scuole del territorio (se siete insegnanti e vi interessa contattateci qui), abbiamo incontrato questa mattina due classi della seconda media della scuola di Limite sull'Arno.

Le classi, nei giorni precedenti, avevano affrontato alcuni argomenti sul giornalismo insieme alla professoressa Claudia Ciampalini. All'incontro si è parlato di alcuni casi di attualità, come la storia dell'orsa Jj4 del Trentino, ma anche di storie di animali un po' più datate nel tempo, ma emozionanti, come quella di Christian il Leone, salvato in Kenya e con una storia incredibile alle spalle.

Le ragazze e i ragazzi si sono dimostrati molto interessati chiedendo conto delle fake news, cercando di capire come vengono fatti i giornali e facendo anche domande molto pertinenti:

"Succede che a volte un giornalista scriva un articolo e poi non viene pubblicato?"

"Gli inviati di guerra devono essere pronti a partire subito?"

"Come si fa a intervistare Parisi dell'Empoli?"

"Una volta ho visto in Harry Potter una giornalista che faceva delle domande e poi scriveva risposte diverse da quel che gli era stato detto. Succede anche nella realtà?"

"Che differenza c'è tra un giornale online e uno di carta?"

Dopo un'ora e mezzo di incontro è suonata l'ora della ricreazione. All'incontro ha partecipato il giornalista René Pierotti, mentre ad un altro incontro, in programma tra pochi giorni, parteciperà il direttore Elia Billero.