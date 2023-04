Prendono il reddito di cittadinanza illegalmente, due denunce nel Cuoio

Due denunce nella Zona del Cuoio per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Due persone sono accusate di averlo percepito indebitamente, dato che non avevano comunicato la variazione del reddito.

Sono intervenuti i carabinieri di San Miniato che hanno appurato l'indebita percezione di 11.100 euro. Per i due è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Pisa per le valutazioni del caso in ordine alle condotte antigiuridiche rilevate e è stato interessato l’I.N.P.S. territoriale per l’immediata revoca del beneficio.