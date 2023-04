Rimessa a nuovo dagli studenti la panchina rossa nei giardini Cardini

Una vera e propria lezione di educazione civica nonché una grande dimostrazione di interesse e rispetto per la propria comunità. E' quella offerta questa mattina dagli studenti della classe 1^ E del liceo Scientifico Sportivo dell'istituto “Arturo Checchi” di Fucecchio, che hanno rimesso a nuovo la panchina rossa presente all'interno dei giardini "Tommaso Cardini", nell'ex fattoria Bombicci. La panchina, infatti, era stata vandalizzata nei mesi scorsi con scritte offensive e irrispettose, pertanto gli studenti si sono adoperati per ripristinarla e tingerla nuovamente, riportandola al suo stato originario. Ad accompagnare le ragazze e i ragazzi della 1^ E sono state le insegnanti e la dirigente scolastica Genny Pellitteri, mentre il sindaco Alessio Spinelli e la vice sindaca Emma Donnini sono intervenuti durante la mattina per portare i saluti e il ringraziamento dell'Amministrazione comunale. La proposta degli studenti è nata a seguito delle iniziative promosse lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quando la classe ha deciso di fotografare lo stato delle varie panchine rosse presenti sul territorio comunale. Tra tutte, quella che più li ha colpiti negativamente è stata proprio quella presente nei giardini Bombicci, che versava in uno stato assolutamente indecoroso. Gli studenti hanno così deciso di scrivere una lettera al sindaco Alessio Spinelli per chiedere l'autorizzazione a ripristinare il decoro della panchina, permesso che ovviamente hanno ottenuto procedendo così ai lavori questa mattina.

“Un gesto che testimonia il grande senso civico dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – commenta la vice sindaca Emma Donnini – e che ci auguriamo possa estendersi a macchia d'olio anche ad altre classi e ad altre scuole”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa