Riprende domani mattina la circolazione ferroviaria sulla linea regionale tra Firenze e Prato

È prevista per domani mattina la ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea regionale tra Firenze e Prato.

Alcuni treni in servizio su questa relazione potrebbero essere cancellati, mentre i regionali diretti tra Montevarchi e Pistoia saranno limitati a Firenze Rifredi (da qui i viaggiatori potranno proseguire il viaggio con gli altri treni in servizio). È inoltre prevista la cancellazione dei regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello anche in questo caso i viaggiatori potranno raggiungere le due località con gli altri treni in servizio.

I dettagli della riprogrammazione sono visibili dal sito di Trenitalia.com nella sezione Infotraffico.

Fonte: Ufficio Stampa