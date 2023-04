Scandicci Città della Musica, il Concorso dell’Istituto comprensivo Pratolini e del Usr Toscana e quello della Filarmonica Bellini

Scandicci Città della Musica. Dal 16 al 20 maggio 2023 si tiene infatti la prima edizione del Concorso musicale nazionale organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini”, con il sostegno del Comune di Scandicci, oltre alla dodicesima edizione del Concorso internazionale musicale Città di Scandicci organizzato dalla Filarmonica Vincenzo Bellini con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Scandicci e i patrocini della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Il primo Concorso musicale nazionale è proposto “all’interno delle azioni per la diffusione della cultura musicale previste dal Progetto Regionale Toscana Musica dell’USR per la Toscana, ed è aperto agli studenti del primo e secondo ciclo provenienti da tutte le istituzioni scolastiche del suolo nazionale ed è riservata a solisti e gruppi di musica d’insieme sia strumentali che vocali”, come scrivono gli organizzatori.

“Il concorso si propone di ampliare e potenziare la diffusione della cultura musicale e, in particolare, della pratica vocale e strumentale, in continuità con le iniziative presenti nel territorio, offrendo alle istituzioni scolastiche uno spazio di espressione e confronto tra diverse esperienze didattiche al fine di valorizzare le potenzialità di ogni studente”. La competizione si svolgerà in presenza a Scandicci dal 16 al 20 maggio. Le scuole possono iscriversi entro il 30 aprile (l’iscrizione è gratuita).

Il 12esimo Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci” (15-20 maggio 2023). La dodicesima edizione del Concorso Musicale “Città di Scandicci” si svolgerà dal 15 al 20 maggio 2023. Per l’edizione del 2023 il Concorso prevede le classi di Concorso “Cori e Canto Lirico e Moderno” (nella sola giornata del 16 maggio) e “Piccole formazioni, orchestre e bande” (dal 17 al 20 maggio); il 20 maggio le prove termineranno nel primo pomeriggio per poter procedere alla premiazione alle 16,30. “Saranno riconosciute borse di studio ai più meritevoli”, spiegano gli organizzatori, “e quota parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze”. Bando e le modalità di iscrizione al seguente link

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa