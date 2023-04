Serravalle Resistente, pranzo e merenda antifascista a Empoli

La sezione ANPI di Empoli annuncia con grande piacere che, come sempre, festeggerà il 25 Aprile con i consueti Pranzi Antifascisti e la Merenda Partigiana al Parco di Serravalle.

La giornata sarà ricca di appuntamenti.

Alle 9:45, dopo la messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione nella Collegiata di Sant'Andrea, corteo per le vie cittadine e successiva deposizione delle corone in Piazza XXIV Luglio, Piazza del Convento a Santa Maria e nella frazione di Fontanella.

Alle ore 13, presso i Circoli Arci di Santa Maria e Monterappoli, si terranno i Pranzi Antifascisti (posti ancora disponibili fino a Sabato 22 Aprile, prenotazione al 3534526536 o e-mail anpi.empoli@gmail.com).

Dalle ore 12 e per tutto il pomeriggio l'Anpi sarà presente al Parco di Serravalle per la tradizionale Merenda Partigiana. L'area sarà attrezzata per i pic nic, accompagnati dalla musica degli Arcambold . Saranno presenti molte associazioni del territorio.

Tutta la sezione, auspicando la massima partecipazione, non vede l'ora di poter festeggiare il 78° anniversario della Liberazione assieme a tutti e tutte gli antifascisti e le antifasciste.

Fonte: Anpi Empoli