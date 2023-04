Settore giovanile Abc, sconfitte amare per Under 17 Silver e Under 14 Elite

In campo nei turni settimanali cadono rispettivamente per mano di Montespertoli e Rosignano.

Dopo due settimane di sosta, riprende da Montespertoli il cammino dell’Under 17 Silver che al PalAlessandro si arrende 64-46 nella prima giornata del girone di ritorno. Una gara decisa nella seconda parte quando, dopo due quarti di gioco sul filo dell’equilibrio, i padroni di casa piazzano il break decisivo e scappano via. Buono l’approccio dei ragazzi di Fulvio Cantini che conducono una prima frazione punto a punto (13-12 al 10′) e restano incollati anche nel secondo periodo andando al riposo lungo sul 23-18. Al rientro dagli spogliatoi, però, la squadra di casa cambia passo e indirizza la sfida grazie ad un parziale di 20-7 che vale il 43-25 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto arriva la reazione gialloblu, ma orma i locali sono in controllo e devono soltanto amministrare. Prossimo impegno sabato alle 16 al PalaBetti contro Poggibonsi.

Si chiude con un pò di amarezza il girone di andata della seconda fase dell’Under 14 Elite, che al PalaBetti si arrende 79-83 per mano del Basket Sei Rose Rosignano. Una sconfitta che arriva però al termine di una bellissima partita, come testimonia il punteggio finale, giocata sul filo dell’equilibrio per tutti i quaranta minuti. Attacchi protagonisti fin dalla palla a due, con il primo quarto che si chiude sul 20-24 in favore degli ospiti. Nella seconda frazione i gialloblu ricuciono e, spinti da un Poggesi davvero superlativo (35 realizzati), impattano a quota 41 all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi è Rosignano che torna a condurre e prova ad indirizzare la sfida toccando il +7 alla terza sirena (60-67), ma l’Abc non molla e e nella frazione finale annulla il vantaggio e mette di nuovo la testa avanti arrivando a giocarsi il tutto per tutto negli ultimissimi giri di lancette, quando a decidere sono gli episodi.

Prossimo impegno sabato 29 aprile alle 16 al PalaBetti contro Massa e Cozzile, prima giornata di ritorno.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET SEI ROSE ROSIGNANO 79-83

Tabellino: Matteini 16, Fedeli 5, Poggesi 35, Costantini 12, Meta 3, Lauretti 4, Rosi 2, Matteuzzi 2, Antoni, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 20-24, 21-17, 19-26, 19-16