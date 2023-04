La serata di presentazione della Lista Civica Santa Maria a Monte SEMPRE ha riempito di entusiasmo e positività il teatro comunale che era stracolmo nonostante fosse un mercoledì sera. La partecipazione di un pubblico numeroso, anche in piedi e sulla gradinata, partecipe, ha confermato il sostegno della comunità alla candidatura di Manuela Del Grande e della sua squadra.



Del Grande, vicesindaco uscente e candidata sindaco, ha espresso un forte messaggio di continuità e di voglia di miglioramento e di alternanza, rappresentando così sia la continuità amministrativa, sia l'apertura verso il futuro e l'innovazione. La Lista è composta da giovani entusiasti e persone con esperienza, pronte per governare il Comune di Santa Maria a Monte.



Nonostante la sua natura civica, la Lista gode del supporto del centrodestra testimoniato dalla presenza di esponenti regionali e provinciali dei partiti che sostengono Manuela Del Grande, come la coordinatrice provinciale di Forza Italia Raffaella Bonsangue, il vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Gino Toncelli e la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elena Meini. Tutti sono uniti per sostenere una candidatura naturale, data l'esperienza maturata sul campo e gli accordi presi con la Parrella dieci anni fa. Il sindaco uscente non ha seguito la linea più volte espressa di fronte ai propri collaboratori e ai rappresentanti dei partiti che, concordi nell'esprimere il loro sostegno alla Del Grande, sia come donna e come persona sempre impegnata in prima linea per amore del suo paese, si sono trovati costretti a non perdere ulteriore tempo.



La lista Santa Maria a Monte SEMPRE rappresenta l'impegno di Del Grande e dei suoi amministratori per gestire al meglio il paese, mettendo sempre al primo posto le necessità della collettività e garantendo il massimo impegno per il futuro di Santa Maria a Monte.



Del Grande ha chiarito subito le deleghe che terrà per sé in caso di vittoria, dimostrando la sua grande esperienza nell'ambito della scuola e del sociale. Ha proposto alcuni degli obiettivi principali del suo programma, tra cui la valorizzazione dei centri storici, il potenziamento della videosorveglianza e della collaborazione con le associazioni, il ripristino dei gruppi di cammino nelle zone collinari. Inoltre, ha annunciato il potenziamento dei mercati settimanali con prodotti locali a km 0 e l'organizzazione di un grande mercato mensile a Ponticelli, su richiesta della popolazione.

La candidata ha evidenziato l'importanza di essere coerenti con il proprio operato svolto negli anni precedenti. Non ha senso proclamarsi a disposizione del cittadino in campagna elettorale se, per dieci anni, non si è mai salutato nessuno. Manuela Del Grande, invece, ha sempre agito in prima linea e migliaia di cittadini possono testimoniare il suo impegno concreto. Infatti, ha vissuto a stretto contatto con la gente, ascoltandone le esigenze e cercando di risolverne i problemi. Questo è ciò che dimostra il suo impegno costante a favore della comunità.



D'altra parte, la sindaco uscente, pur riproponendosi nonostante il decennale mandato da Sindaco (situazione davvero surreale e che per fortuna si verifica rarissimamente in tutta Italia), ha pensato bene di continuare a tenere il timone candidando un'altra persona sicuramente non con la stessa esperienza politica ventennale di Del Grande. Tuttavia, la sua strategia non sembra aver funzionato, infatti, la comunità sa che la candidata Manuela è sempre stata presente per loro. Questo è ciò che conta davvero in politica: la vicinanza concretamente dimostrata verso i cittadini, non solo durante la campagna elettorale, ma in ogni momento della vita politica.



Del Grande rappresenta la scelta vincente per una gestione efficiente e all'avanguardia del Comune di Santa Maria a Monte, con una squadra unita e motivata a portare avanti i progetti per il benessere dei cittadini. Il suo programma ambizioso, che si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sul sostegno alle attività economiche locali, ha già ottenuto un forte consenso tra gli elettori. La candidata ha dimostrato di avere le capacità e la volontà di portare avanti un progetto di miglioramento per il paese, basato sulla partecipazione e costruzione di un dialogo costante con i cittadini.



In definitiva, la serata di presentazione della Lista Civica "Santa Maria a Monte SEMPRE" ha dimostrato che la scelta ideale per guidare il paese verso un futuro migliore sia quella di votare Manuela del Grande SINDACO





Santa Maria a Monte SEMPRE