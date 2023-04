Meno tasse a famiglie con più figli, che ne pensi? Il sondaggio di gonews

Si parla molto in questi giorni di una misura che il governo vorrebbe varare e che riguarda le tasse. L'idea è quella di far pagare meno tasse per le famiglie con una prole più numerosa. Su questo si basa il sondaggio di gonews: che ne pensate?

Sono due le possibili risposte che potete votare: una è "Misura giusta, sgravio importante", l'altra di tenore opposto dice "Misura inutile, servono aiuti per nidi e sanità".

Come sempre è possibile votare fino a giovedì prossimo sulla homepage di gonews.it.