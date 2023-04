Buongiorno la torta di oggi l'ho preparata io circa 15 giorni fa. Avevo della ricotta in più in frigo e ho pensato di farci un dolce. Sono andata a vedere sul blog #fattoincasadabenedetta, c'erano molte ricette con la ricotta ma io ho privilegiato questa che è morbida e senza lievito. Ho utilizzato uno stampo a cerniera per torte di 22 cm mentre nella ricetta lo stampo è da 18. La foto in primo piano che vedete è il risultato finale del mio dolce.

La ricotta prima di utilizzarla nel dolce, scolatela dal proprio siero mettendolo in colino a maglie strette in modo che perda tutta l'acqua.

Io ho utilizzato la ricotta di pecora che ho acquistato al Mercatale di Empoli, il mercato a km 0, da un signore che produce formaggi. Il limone mi raccomando ogni volta che lo utilizzate per cucinare deve avere la buccia edibile, non trattata.

Per quanto riguarda l'olio io ho utilizzato quello di semi che avevo in casa, e la farina quella di riso che ho iniziato da paio di anni ad utilizzare sia per fare dolci ma anche per l'impanatura. Ma come detto nella ricetta potete utilizzare anche la farina 00 o 0.

Io ho utilizzato lo zucchero di canna nell'impasto.

Torta ricotta e limone soffice

Ingredienti per 6 persone

3 uova medie

90 g zucchero

300 g ricotta senza lattosio (io ho messo quella di pecora)

24 ml olio di riso o altro olio di semi preferito

50 g farina di riso o 45 g di farina 00

1 limoni succo e scorza

zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione

Preparare la torta ricotta e limone è molto semplice, per prima cosa dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi a neve ben ferma con le fruste elettriche. Aggiungiamo lo zucchero ai tuorli e mescoliamo con le fruste, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo la ricotta, il succo e la scorza del limone. Versiamo i due cucchiai di olio di riso. Versiamo la farina di riso e mescoliamo bene con le fruste elettriche. Incorporiamo gli albumi montati a neve mescolando con movimenti delicati, dal basso verso l’alto, per non far smontare il composto. Versiamo il composto ottenuto nella tortiera da 18 cm foderata con carta forno. Cuociamo in forno statico preriscaldato a 170 °C per 40/45 minuti circa. Una volta cotta facciamo raffreddare la torta e decoriamola con lo zucchero a velo. Conserviamo la torta in frigorifero per 2/3 giorni massimo.

Michela

