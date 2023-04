Un ponte a Castelfiorentino dedicato ai carabinieri di Fiesole fucilati dai nazisti

Ieri pomeriggio si è tenuta l'intitolazione del cavalcaferrovia in zona Coop a Castelfiorentino in nome dei Martiri di Fiesole.

Si tratta dei tre carabinieri fucilati dai nazisti il 12 agosto 1944, Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, che si consegnarono per salvare la vita a dieci civili ed evitare la rappresaglia contro la popolazione civile.

Alla cerimonia hanno partecipato Alessio Falorni, Sindaco di Castelfiorentino, Eugenio Pitaro, viceprefetto vicario della Prefettura di Firenze, Daniele Riva, Comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli, e altri rappresentanti delle forze dell'ordine e del volontariato.

"A Castelfiorentino, medaglia d’argento della Resistenza, vogliamo ricordare quanto ampio fu il contributo dato alla lotta di Liberazione, e quanto alto fu l’onore dell’Arma in tanti casi in quella sanguinosa lotta per la libertà", ha commentato il primo cittadino.