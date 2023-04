Abbraccia anziano e gli ruba Rolex da 15mila euro

Colpo da 15mila euro per una ladra, stamattina in via Datini, nella zona di Firenze sud. La donna si è avvicinata a un anziano e, fingendo di conoscerlo, lo ha abbracciato: in un attimo ha sfilato al 90enne il suo orologio, un Rolex del valore appunto di 15mila euro. Una volta messo a segno il furto, la donna è salita di corsa a bordo di una vettura parcheggiata poco distante in cui la attendeva un uomo.

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che sono al vaglio degli investigatori per individuare gli autori del furto dell’orologio, un regalo ricevuto più di quarant'anni fa.