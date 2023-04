Bancomat fatto esplodere a Stabbia, entro giugno la riapertura dell'ufficio postale

Dallo scorso 4 marzo l’ufficio postale di Stabbia è chiuso al pubblico in seguito all’esplosione del bancomat con cui i malviventi si aprirono la strada per un furto.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha scritto nei giorni scorsi a Poste Italiane per sollecitare il ripristino dell’ufficio e una sua pronta riapertura in considerazione dell’importanza che riveste per la popolazione. Poste Italiane ha fatto sapere che l’ufficio, in ragione dei danni subìti, comporta un intervento particolare e che i lavori già iniziati, porteranno alla riapertura entro il prossimo mese di giugno.

Poste Italiane ricorda che nell’attesa il servizio sul territorio è garantito dagli uffici postali di Cerreto Guidi e di Lazzeretto e che attualmente l’ufficio postale di Stabbia è in appoggio su uno sportello dell’ufficio postale di Fucecchio per la consegna della corrispondenza inesitata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa