Basket Castelfiorentino, ultima fatica della regular season per Abc Solettificio Manetti

40 minuti. Gli ultimi 40, lunghissimi minuti che decideranno il finale della stagione gialloblu.

Dopo due trasferte consecutive, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare al PalaBetti per ospitare la Mens Sana Basketball nell’ultima giornata di regular season, in programma in contemporanea su tutti i campi domenica alle ore 18 (arbitri Cirinei di Pisa, Sposito di Livorno). Una partita che racchiude letteralmente un’intera stagione: soltanto sulla sirena, infatti, l’Abc di coach Walter Angiolini saprà se l’obiettivo stagionale è stato raggiunto o se al contrario la corsa dovrà proseguire con la lotteria playoff.

A separare i gialloblu dal loro traguardo, ecco la Mens Sana di coach Piefrancesco Binella, squadra ormai certa della partecipazione alla post season ed in cui l’Abc ritroverà Niccolò Lazzeri, che per la prima volta si prepara a tornare al PalaBetti da avversario. Al suo fianco, nel pitturato mensanino, figurano il centro rumeno Buca Dorin e l’ala francese Empilo Rick-Daniel, mentre la batteria di esterni si affida ai vari Bacci, Menconi, Iozzi, il regista Benincasa e capitan Edoardo Pannini. Un roster giovane e ostico, come ha ampiamente dimostrato il match di andata, quando l’Abc è riuscita ad espugnare il PalaEstra soltanto in volata e al termine di una gara tutta di rincorsa (54-59 il finale).

Ma adesso non c’è tempo per guardarsi indietro. Adesso è necessario scendere in campo con lo sguardo rivolto a quell’unico, grande obiettivo per cui coach Angiolini e i suoi ragazzi hanno lottato fino ad oggi. E se è vero che la pressione sarà palpabile, altrettanto dovranno esserlo la volontà, l’orgoglio e quella forza che questa squadra ha più volte dimostrato nel corso della stagione. In queste partite, prima ancora della tecnica e della tattica, servono la testa e il cuore. Un cuore che dovrà battere più forte che mai.

