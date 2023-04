Cerbaie al setaccio dei carabinieri, 6 bivacchi smantellati e 2 denunce

Proseguono i controlli nell'area boschiva delle Cerbaie, sopra Fucecchio. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Fucecchio che hanno controllato più auto e oltre 20 persone che sono passate nei pressi dei boschi, smantellando inoltre sei bivacchi utilizzati per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo su strada, i militari hanno sorpreso un uomo e una donna di 26 anni a bordo di un'auto. In particolare l'uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di hashish già confezionate, per un peso complessivo di circa 7 grammi, mentre la 26enne aveva con sé un coltello lungo circa 15 cm. Il primo è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre la donna è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Entrambi sono in attesa dei successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nello stesso contesto è stato inoltre sanzionato un terzo soggetto, un uomo di 47 anni che, controllato a bordo della propria auto in seguito ad una perquisizione eseguita dai carabinieri, è stato sorpreso con circa un grammo di marijuana. Per il 47enne è scattata la segnalazione per detenzione di stupefacenti ad uso personale e il ritiro della patente di guida.