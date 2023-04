Elisoccorso Pegaso a Ponte a Egola (San Miniato) per un incidente lungo viale Gramsci, la strada che porta verso San Romano. Una donna di 39 anni a bordo di una bicicletta sarebbe stata investita da un'auto. I sanitari inviati dal 118 hanno preferito chiamare l'eliambulanza, anche se la donna ferita è cosciente. Non è nota la gravità dell'incidente, avvenuto alle 14 di oggi. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di San Miniato.