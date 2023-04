Vintage e gusto, cosa fare nel weekend lungo verso il 25 aprile

Fiera di Primavera, Firenze

Vintage, artigianato e street food ai mercatini o ancora degustazioni e giochi per i più piccoli. Il weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile per molti si allungherà, regalando quattro giorni liberi in vista del 25 aprile. Di seguito ecco qualche idea per trascorrere queste giornate primaverili.

Firenze. Domenica 23 aprile 2023 dalle ore 9 alle 19 gli ambulanti Fiva Confcommercio al Campo di Marte (Firenze) tornano con la ventesima edizione della Fiera di Primavera, il grande mercato che da tradizione si svolge attorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze, lungo i viali Manfredo Fanti e viale Paoli. Quest’anno, gli amanti dello shopping all’aria aperta troveranno ad accoglierli oltre trecento banchi.

Mostra Internazionale dell'Artigianato. Dal 25 aprile al primo maggio torna alla Fortezza da Basso di Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria. Una mostra che rappresenta da sempre un evento irrinunciabile per tanti appassionati del ‘saper fare’, un viaggio alle radici della creatività con un’infinita varietà di creazioni e prodotti che strizzano l’occhio all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, presentati in Fortezza da tanti espositori provenienti da ogni angolo d’Italia e da vari paesi del mondo. L’87esima edizione si svolgerà in contemporanea con ABITA, l’evento sul 'pianeta' casa a 360° che offrirà soluzioni innovative nel settore dell’arredamento, della bioedilizia, del design, del verde.

Mercatino di piazza dei Ciompi. L’associazione culturale Fumetti e dintorni in collaborazione con il Comune di Firenze, il Quartiere 1 e Confesercenti, organizza nella piazza dei Ciompi a Firenze, il consueto mercatino di dischi, fumetti, abbigliamento e oggettistica vintage da sabato 22 a martedì 25 aprile. Orario continuato dalle 9 alle 19 ad ingresso libero. Il prossimo appuntamento in piazza dei Ciompi sarà il 27 e 28 Maggio.

Empoli. Un'occasione per ridere e fare del bene. Al Teatro Il Momento c'è il Katia Beni Show sabato 22 aprile. Il ricavato in favore dell'associazione I ragazzi di Cerbaiola.

Fucecchio. Torna il tradizionale appuntamento del 25 aprile con la Fiera del Gusto promossa dalla Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI. In piazza Montanelli a partire dalle ore 9 stand di prodotti tipici locali e della norcineria toscana, oltre ad una vera e propria sfida sulla preparazione dello Zuccherino, il dolce tipico fucecchiese nel periodo di Carnevale. Una specifica iniziativa sarà dedicata anche allo zafferano fucecchiese. Largo anche a storia e cultura con un tour turistico nel centro storico alto.

Cerreto Guidi. Martedì 25 aprile a Stabbia appuntamento con la tradizionale mostra scambio di piccolo antiquariato e filatelia, giunta quest'anno alla 32esima edizione. Alla mostra saranno presenti circa 90 espositori da tutta la Toscana. L'appuntamento è in piazza G.Rossa e in via Gramsci dal primo mattino fino alle 20.

San Miniato. Rocca aperta in occasione del ponte del 25 aprile, per godere del panorama dall'alto, sul simbolo della città.

Castelfiorentino. "Show" al Teatro del Popolo. Un gruppo di nobili punta a emarginare tutti coloro che hanno diversità fisiche, e non solo. Ma i "diversi" cercheranno, con forza, la loro rivincita. È questa la trama di "Show", un vero e proprio "Musical" che la Compagnia Contrad’Arte porterà sul palcoscenico del Teatro del Popolo sabato 22 aprile, alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

Plastic Free in Toscana. Un weekend interamente dedicato al Pianeta con ben 12 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta la Toscana. È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la "Giornata Mondiale della Terra". Gli appuntamenti in Toscana saranno: sabato 22 aprile a Firenze, Livorno, Montevarchi (AR), Pietrasanta (LU) e Pisa. Domenica 23 aprile a Lucca; Pistoia; Prato; Cascina, Santa Croce sull’Arno (PI); Portoferraio (LI); Signa (FI).

Pontedera Kids

Pontedera. Tutto pronto per la quinta edizione di Pontedera Kids, la manifestazione dedicata a bambini e ragazzi che porterà un'invasione di giochi, attività e colori nel centro di Pontedera. Sabato 22 aprile alle 16.30 il taglio del nastro in Piazza Cavour dell'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. Già dalla mattina a partire dalle 9 sarà allestito il mercatino dell'artigianato in via Primo Maggio, e dal pomeriggio la festa entra nel vivo nelle principali strade e piazze del centro tra giochi di abilità, gonfiabili, giochi in legno, letture, mascotte, teatrino, maghi e favole, truccabimbi e fumetti, oltre alla gustosa merenda in omaggio per tutti i partecipanti.

Pisa Vintage 2023

Pisa. Sabato 22 aprile dalle 10 alle 22 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 20 torna "Pisa Vintage" arrivato alla 20° edizione questa volta a tema "Spring Flowers", alla Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi. Presenti 50 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro presenti non solo nel salone al chiuso ma anche nel piazzale esterno della Leopolda. Numerosi gli eventi a tema: sabato 22 aprile alle 11:00 ci sarà la presentazione dell’Antologia “Invecchiare amando-Una nuova vecchiezza femminile”, a cura di Serenella Linares Gatti e Nadia Chiaverini; dalle 16,30 lezione di Lindy Hop, alle ore 16:30 e Social Dance, a cura di Rock & Swing Easy; dalle ore 19,00 si svolgerà un dj set con musica anni 60’ Soul/Rock con la dj pisana Cherrycola. Domenica 23 aprile dalle 17:00 balli con la Fifties Jive School, sulla musica dal vivo dei The Big Monkey, un gruppo musicale toscano di Rock and Roll e Blues, che animerà tutto il piazzale con il suo Vintage Sounds. Spazio anche al gusto con food truck e birre artigianali.

Scandicci. Da sabato 22 a lunedì 24 aprile, appuntamento a Scandicci per l'edizione 2023 del Wine Festival "Borgo DiVino", che tornerà al Centro Rogers, in Piazza della Resistenza. Saranno 101 le aziende presenti a Borgo DiVino che di fatto raddoppia le presenze rispetto alla sua prima edizione scandiccese dello scorso anno, ospitando realtà vitivinicole provenienti da 14 diverse regioni italiane oltre ad alcune selezionate proposte francesi. Tanti gli appuntamenti con Masterclass e degustazioni guidate, nella "Saletta CNA" adiacente al Centro Rogers. Tutte le info sulle aziende presenti e sui vini in degustazione sono disponibili sul sito www.borgo-divino.it .

San Quirico d'Orcia. Al via domani, sabato 22 aprile – fino a martedì 25 - la dodicesima edizione di Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia in programma a San Quirico d’Orcia (Siena) nelle sale di Palazzo Chigi.

Carrara. Dal 21 aprile inaugura a Carrara Fiere il 4x4Fest, Il salone dell’auto a trazione integrale giunto alla sua ventesima edizione. Dai tour nelle cave al percorso sulla spiaggia di Marina, tante attrazioni e il mercato dedicato a tantissimi espositori.

Pistoia. La Biblioteca San Giorgio compie 16 anni nella sua attuale sede. Ci saranno tanti eventi per i lettori, il mercato del libro e molto altro, dal mattino fino alla mezzanotte.

Fornacette (Calcinaia). Unico evento legato alle celebrazioni della Liberazione, ma dal carattere prevalentemente musicale, è il concerto dei Punkreas il 25 aprile.

