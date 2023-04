Edilizia scolastica a Poggibonsi: partono i lavori a Picchio Verde e Arcobaleno

Lavori consegnati e cantiere al via per l’intervento di adeguamento ed efficientamento delle scuole d’infanzia statali Picchio Verde e Arcobaleno nel Borgaccio. Si tratta di un investimento di 1.280.000 euro che rappresenta il secondo stralcio del programma di adeguamento dei plessi in questione. “Un lavoro che inizia, un altro, alle Leonardo da Vinci, già in corso da settimane e altri due che prenderanno il via nel prossimi mesi – dice il sindaco David Bussagli - Sono oltre 5 milioni di euro gli investimenti in edilizia scolastica che in questo momento sono cantieri in corso e pronti a partire. Un percorso avviato negli anni e che procede spedito anche grazie alle risorse del PNRR e della programmazione straordinaria. L’obiettivo da sempre perseguito è quello di investire sulle scuole, per renderle più belle, sicure e funzionali”.

L’intervento nei plessi del Borgaccio è finanziato nell'ambito del "Cantiere toscana", promosso dalla Regione Toscana attraverso contributi del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). I lavori riguardano i due blocchi di aule non interessati dal primo stralcio dell’intervento e porteranno all’adeguamento sismico dell’intero edificio con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e il confort abitativo e funzionale. I lavori si svolgeranno in più riprese nel corso del tempo per non sospendere l’attività scolastica e ridurre le interferenze con il cantiere. Il primo stralcio dei lavori sul complesso scolastico del Borgaccio si è completato nel 2019, con interventi sul corridoio della struttura e su una delle ali dell’edificio. A questo intervento si è aggiunto, nel periodo immediatamente successivo, quello per sistemare parte del giardino della scuola, un’area complessiva di circa 500 mq con lavori finalizzati a migliorarne la fruizione rivedendo la distribuzione, lo stato e l’accessibilità delle strutture ludiche.

I nuovi lavori rientrano in un complesso di investimenti per l’edilizia scolastica di cui fanno parte i lavori in corso per l’adeguamento ed efficientamento del secondo lotto della Leonardo da Vinci e i prossimi lavori al nido comunale Rodari e nella parte più datata delle Pieraccini. “Contributi per l’edilizia scolastica attivati su diversi canali di finanziamento grazie ad un impegno progettuale finalizzato a proseguire l’opera di ammodernamento che ci ha visto impegnati negli anni – dice il sindaco - Un impegno su cui andiamo avanti perché per noi la scuola viene prima di tutto”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa