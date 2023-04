Fuga rocambolesca con un chilo di droga: arrestato 22enne a Montecatini

Nella scorsa serata gli agenti della polizia municipale e del commissariato di Montecatini Terme hanno arrestato un extracomunitario di 22 anni per la detenzione ai fini di spaccio di 1 chilo e 100 grammi di hashish e di 29 grammi di cocaina, per un valore sul mercato dello spaccio di circa 25mila euro.

In particolare, l’attività di polizia giudiziaria prende avvio da un controllo effettuato nel pomeriggio da parte degli agenti della polizia municipale di Montecatini Terme che, avendo notato un veicolo procedere all’interno di area pedonale, decidevano di procedere al controllo del conducente.

Quest’ultimo, invece di fermarsi, si è allontanato a tutta velocità dal luogo effettuando delle manovre spericolate in centro; una volta raggiunto, ha speronato in retromarcia la vettura degli agenti, per poi riprendere la fuga fino a quando non è andato a sbattere contro la serranda di un negozio situato nel centro di Montecatini Terme.

Il 22enne, ha aperto la portiera e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Durante l’inseguimento era stata intanto informata la Sala Operativa del Commissariato che inviava in ausilio la volante e personale della squadra di polizia giudiziaria.

Nell’effettuare i controlli all’interno della vettura gli agenti si sono accorti che tra i sedili anteriori e posteriori vi erano alcuni contenitori in plastica, che sembravano essere dei panetti, motivo per cui veniva inviata sul posto la Scientifica per i rilievi.

La macchina veniva condotta con il carro-attrezzi presso la sede del Commissariato ove veniva sottoposta a meticolosa perquisizione. La ricerca andava a buon fine tanto che all’interno della vettura venivano rinvenuti 11 panetti contenenti Hascisc ed un sacchetto di plastica contenente sostanza bianca, successivamente accertata essere cocaina.

Nel frattempo altro personale del Commissariato si metteva alla ricerca del fuggitivo utilizzando degli elementi acquisiti durante il controllo del mezzo, in particolare il telefonino.

Gli agenti si sono messi alla ricerca del fuggitivo presso le strutture ricettive del territorio riscontrando che vi era una prenotazione di una stanza presso un albergo cittadino; pertanto sono restati appostati nei pressi della struttura fino a che in tarda serata si presentava l’extracomunitario, già nel frattempo identificato e comunque già conosciuto dagli operatori che veniva condotto in commissariato.

Addosso al 22enne sono stati trovati 500 euro in contanti ed altri documenti che venivano sottoposti a sequestro.

Infine, all’arrestato è stata contestata anche la sanzione prevista dal codice della strada per guida senza patente, per un importo previsto di 5100 euro.