Gialloblu Castelfiorentino, lotta per il quarto posto contro San Miniato

Pur con la strada ormai tutta in salita, e con la consapevolezza che il destino non dipenda soltanto dai propri risultati ma anche dai risultati delle dirette concorrenti, il Gialloblu Castelfiorentino si appresta a tentare l’assalto finale al quarto posto, unico valido per l’accesso ai playoff. Domani, sabato 22 aprile, alle ore 21, i ragazzi di coach Dario Chiarugi ricevono la Pallacanestro San Miniato per la terza giornata della fase a orologio (arbitri Giachi di Firenze, Bettazzi di Arcidosso).

Un match delicatissimo, non soltanto perchè in 40 minuti è racchiuso il destino gialloblu, ma anche perchè le due gare di regular season hanno rappresentato due vere e proprie battaglie, in cui l’agonismo da una parte e il campanile dall’altra hanno reso le sfide davvero molto sentite. In perfetta parità il conteggio degli scontri diretti, con il Gialloblu che ha portato a casa il match di andata al PalaBetti (60-51) e la Pallacanestro San Miniato che ha conquistato il match di ritorno al PalaFontevivo (66-32). Un derby attesissimo con cui si chiuderà la stagione casalinga del Gialloblu Castelfiorentino, che all’ultima giornata sarà atteso sul parquet del Libero Basket Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa