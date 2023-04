Gruppo Staffette Capannolese, oltre 170 piccoli ciclisti in gara a Peccioli

Giovanissimi in bici questo sabato 22 aprile a Peccioli, per la manifestazione sportiva organizzata dal Gruppo Staffette Capannolese. L'appuntamento è dalle 14.30 nella zona dell'incubatore, in via Boccioni lungo la strada provinciale La Fila, con il memorial intitolato a Massimo Balestri, componente del Gruppo Staffette Capannolese.

Alla manifestazione sono attesi oltre 170 piccoli ciclisti da tutta la Toscana, che gareggeranno in circa 7 batterie in un circuito chiuso e in sicurezza. "Una prima edizione che si prospetta essere già un successo" commentano dal Gruppo Staffette Capannolese, ringraziando per la collaborazione all'organizzazione dell'iniziativa il comune di Peccioli, la polizia municipale di Peccioli e la Belvedere Spa.

Un'intero pomeriggio, all'aria aperta, all'insegna del ciclismo: "Oltre all'attività di sicurezza per le gare - aggiungono dal Gruppo Staffette Capannolese - portiamo avanti l'impegno per la divulgazione della pratica sportiva del ciclismo, partendo proprio dalle giovani generazioni".