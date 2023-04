Incidente tra un camion e due auto lungo la sr68 a Volterra alle 13 circa. I vigili del fuoco di Saline sono intervenuti per estrarre uno dei feriti di un'auto. Nell'altro mezzo una coppia di anziani è rimasta ferita e i sanitari li hanno trasferito nel vicino ospedale di Cecina. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Le cause sono in corso di accertamento.