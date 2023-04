Migranti e inclusione, Empoli ospita partner di un progetto europeo

Si conclude oggi, venerdì 21 aprile 2023, a Empoli, città ospitante e scelta quale partner italiano, una tre giorni di confronto con gli altri partner europei quali Austria, Germania, Grecia, Slovenia, all'interno del progetto internazionale denominato “EMVI – Empowering migrant voices on integration and inclusion policies”. Al centro, temi che parlano di partecipazione e inclusione dei cittadini stranieri nelle comunità.

Ecco che la città è divenuta capitale per tre giorni di visite studio, sessioni formative di ascolto, confronto e conoscenza all’interno di questo progetto europeo davvero importante, per discutere ad ogni livello di politiche locali di integrazione dei cittadini stranieri. Il fine è scegliere i metodi migliori per praticare una vera integrazione che sia un diritto e un dovere per tutti.

"È un progetto europeo molto importante che aiuta le municipalità a scegliere i metodi migliori per favorire il confronto e l’integrazione dei nuovi cittadini – ha affermato la sindaca Brenda Barnini -. Ringrazio COSPE onlus per aver scelto Empoli come partner italiano, una grande opportunità per il nostro Comune. Tutto ciò che dovrebbe essere sostenuto anche dall’Italia per rappresentare in Europa davvero le necessità di governo delle politiche migratorie".

LA TRE GIORNI - Nella giornata di mercoledì 19 aprile 2023, nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa 41, si è tenuta la prima giornata a cui hanno partecipato tra gli altri la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini, l’assessora alle politiche sociali Valentina Torrini, il presidente del Consiglio comunale con delega alla partecipazione Alessio Mantellassi e i rappresentanti di tutti i partners EMVI coinvolti nel progetto che sono intervenuti nelle varie giornate. Giovedì 20 aprile, la seconda giornata, si è concentrata sul tema della partecipazione politica dei migranti con i rappresentanti delle associazioni locali e panoramica sulla partecipazione politica. Terzo giorno, spazio a valutazioni sul progetto e conclusioni finali. Il tutto fra il Palazzo Comunale e quello delle Esposizioni.

FOCUS SUL PROGETTO EMVI – La partecipazione politica dei migranti e dei loro discendenti è fondamentale per il benessere delle società moderne e la stabilità dell’economia. Poiché la migrazione è ancora strettamente legata alla discriminazione, uno degli obiettivi principali del progetto denominato “EMVI - Empowering migrant voices on integration and inclusion policies” è la sensibilizzazione delle società ospitanti sull’importanza dell’inclusione e della partecipazione politica di tutte e tutti. EMVI mira a consentire e potenziare la partecipazione dei migranti alla progettazione e all’attuazione di politiche che li riguardano direttamente, in Austria, Germania, Grecia, Italia e Slovenia. Il progetto si pone l’obiettivo di indagare attraverso una ricerca condotta in ciascun paese partener, aspetti legati al processo di integrazione dei cittadini stranieri e le caratteristiche della loro partecipazione politica.

La ricerca costituisce una base per esplorare le modalità e le strutture esistenti e svilupparne di nuove sulla partecipazione dei migranti ai processi consultivi e decisionali che riguardano progettazione e attuazione delle politiche di integrazione. Nel caso specifico, in Italia al fine di capire in che modo i migranti sono coinvolti politicamente e responsabilizzati e in che modo i loro bisogni sono soddisfatti e la loro voce ascoltata. La ricerca presenta un quadro quantitativo e qualitativo sui flussi migratori e i cittadini stranieri residenti in Itali, evidenziando nazionalità più numerose, il genere, le regioni del paese con il maggior numero di migranti; traccia il quadro legislativo alla base delle politiche migratorie e di integrazione nel paese Italia dagli anni Ottanta ad oggi; analizza le principali istituzioni responsabili delle politiche dell’integrazione dei migranti a livello nazionale, regionale e locale e il piano nazionale per l’integrazione dei cittadini stranieri e altri documenti: fa un’analisi sui dati nazionali relativi alle associazioni dei migranti presenti nel paese e riporta esempi di buone pratiche che hanno l’obiettivo di promuovere la partecipazione, mette l’attenzione sul modello dei Consigli degli Stranieri in Italia.

Tutte le informazioni e i contatti sul sito web www.diaspora-participation.eu

