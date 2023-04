Milioni di euro non dichiarati negli stabilimenti balneari di Orbetello

La Guardia di Finanza ha concluso due verifiche nei confronti di stabilimenti balneari dell’area di

Orbetello.

Dai controlli sono emersi oltre 2,1 milioni di euro di imponibile non dichiarato, ricavi non contabilizzati

per 366 mila euro e IVA evasa per 351 mila euro.

Dalle verifiche è emersa anche la collaborazione “a nero” di due lavoratori. La legge in questo caso, prevede il pagamento di una maxisanzione che va da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato per un tempo inferiore a un mese, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. All’aumentare del periodo di irregolarità la sanzione progressivamente raddoppia.