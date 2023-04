Passeggiata in Santa Maria per il Patto per il Verde di Empoli

Ci siamo. Domani, sabato 22 aprile 2023, si terrà la seconda passeggiata urbana, aperta a tutti, guidata dagli esperti di Codesign Toscana e di Iridra srl. Alle 10, partenza da piazza Rosso Fiorentino per scoprire poi anche la zona di Santa Maria e piazza San Rocco. L’iniziativa, in programma nella Giornata della Terra, istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente, è parte del percorso partecipativo ‘Un patto per il verde’, promosso dal Comune di Empoli e sostenuto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana, che interessa il quartiere di Corea e l'area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco.

Nell'occasione, i partecipanti faranno tappa nei luoghi strategici per quanto concerne il verde urbano e il suo sviluppo, così da analizzarne insieme, residenti, amministratori ed esperti, potenzialità e possibili azioni per renderli più che mai a misura delle esigenze di chi li vive ogni giorno. Questo l'obiettivo del percorso partecipativo che proseguirà con iniziative pubbliche anche nei mesi di maggio e giugno.

Alla mattinata saranno presenti tra gli altri anche gli assessori Massimo Marconcini e Adolfo Bellucci, rispettivamente con delega ad Ambiente e delega alle Manutenzioni. L'iniziativa si concluderà con un aperitivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0571 757042 o inviare una mail all'indirizzo ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it.

IL PROCESSO PARTECIPATIVO - "Un patto per il verde" si propone di far conoscere i temi delle Nature Based Solutions (NBS - Soluzioni basate sulla natura) e di identificare con cittadini, tecnici e stakeholder della città, in particolare del quartiere di Corea e dell’area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, bisogni e soluzioni di rigenerazione urbana utilizzando come strumento un catalogo di NBS (alberi, siepi, pergolati, parklet, verde sui balconi, orti sociali, ecc.). Il tutto con il coinvolgimento dell’Aps Codesign Toscana, dal 2017 impegnata nella promozione della ricerca sociale e della progettazione collaborativa nel contesto urbano, con una particolare attenzione alla resilienza urbana ai cambiamenti climatici, e Iridra Srl, società di architetti e ingegneri specializzata nella progettazione di Nature Based Solutions. Il percorso partecipativo va dunque a portare un prezioso contributo al percorso già avviato dal Comune di Empoli per definire un 'Patto del verde', ovvero un piano di azione strategico relativo alle politiche di trasformazione urbanistica verso una gestione integrata e innovativa del verde pubblico e privato. Questa scelta si inserisce in un contesto che vede da tempo l'ente di via Del Papa impegnato con le proprie politiche per fornire un contributo locale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo, in linea con la strategia Toscana Carbon Neutral.