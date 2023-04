Piazza Duomo, un nuovo deposito bagagli gratuito per i visitatori della Cupola

Dal prossimo 3 maggio per visitare il Campanile di Giotto a Firenze (possessori del biglietto “Giotto pass”) sarà necessario prenotare un orario di ingresso. L’Opera di Santa Maria del Fiore, ha deciso di adottare questo sistema, già utilizzato con ottimi risultati per la Cupola del Brunelleschi, per cercare di agevolare le visite ed eliminare gradualmente le lunghe file di attesa che si formano per accedere al monumento. In più l’obiettivo è ridurre la pressione sul monumento, favorendo una migliore conservazione dello stesso. Il primo ingresso prenotabile per la visita al Campanile sarà alle ore 8.15 e l’ultimo alle 18.45, in totale 15 ingressi giornalieri per un massimo di 120 persone per slot.

Altra importante novità è l’apertura, dal primo maggio, di un deposito bagagli in Piazza Duomo 38/r (accanto all’ingresso del Museo), dove i visitatori della Cupola dovranno gratuitamente lasciare oggetti ingombranti come zaini, pacchi, contenitori, borse di grandi dimensioni, ecc. Il 60% dei visitatori che accedono alla Cupola, infatti, si presentano con bagagli ingombranti, soprattutto zaini, che rallentano i controlli e non permettono una visita agevole ai visitatori del monumento, dovendo fare un percorso in salita di ben 463 ripidi scalini e scenderne altrettanti .

“Si tratta di un servizio gratuito che l’Opera offre ai possessori del biglietto Brunelleschi pass ed è intenzione della nostra istituzione estenderlo gradualmente a tutti i visitatori dei nostri monumenti”, spiega il direttore generale, Lorenzo Luchetti.

Il regolamento del deposito bagagli, completo di tutte le indicazioni da seguire, sarà consultabile nel posto stesso, oltre che sul sito web dell’Opera (scaricabile anche in formato PDF) e alle biglietterie con un QR Code.

A supporto di questi cambiamenti, alle entrate del Campanile, della Cripta di Santa Reparata, del Battistero, del Museo e sul Sagrato della Cattedrale sarà a disposizione del personale che avrà il compito di facilitare l’ingresso fornendo informazioni in più lingue.

I monumenti del Duomo di Firenze, a parte l’ingresso alla Cattedrale che è gratuito, si possono visitare acquistando tre tipologie di biglietti: il “Brunelleschi pass” che comprende la visita alla Cupola, al Campanile, alla Cripta di Santa Reparata, al Battistero e al Museo dell’Opera del Duomo; Il “Giotto Pass” con sui si visitano i monumenti e il museo ad eccezione della Cupola; il “Ghiberti pass” per visitare il Battistero, la Cripta di Santa Reparata e il Museo. Tutti e tre i biglietti sono validi 3 giorni a partire dal giorno dell’attivazione.

Fonte: Ufficio Stampa