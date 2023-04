Playoff al via, a Empoli l'Use Rosa Scotti riceve Savona

Ci siamo, dopo una stagione esaltante chiusa col primo posto solitario, prendono il via i playoff. Domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Barbieri di Roma e Quaranta di Pomezia) l’Use Rosa Scotti riceve la visita della Azimut Wealth Management Savona in quella che è, solitamente, la partita più difficile della serie, la prima appunto.

"Prima di parlare della gara – attacca coach Alessio Cioni – parlerei dei playoff in generale. Si tratta di un’esperienza nuova per tante giocatrici visto che abbiamo un’età media di 22 anni e quindi molte non hanno mai giocato a questi livelli. Anche per questo alle ragazze dico che dobbiamo affrontare la serie con la stessa concentrazione che abbiamo sempre messo nelle partite di campionato, senza avere troppa ansia ma ricordando che la storia insegna che la classifica della stagione non conta più e che il fatto di essere noi prime e loro ottave non dice niente. Savona è entrata con merito nei playoff ed oltretutto ha una squadra con altissime percentuali al tiro. Oltre a questo ha Pobozy che per noi è molto difficile da marcare. Non l’abbiamo mai affrontata al meglio per dei suoi problemi fisici nelle due gare di campionato e di recente ha dimostrato di che pasta è fatta. Vuol dire che sta bene, il roster è profondo ed in casa con loro abbiamo ottenuto la vittoria più difficile dopo quella con Firenze. Quindi massimo rispetto, ritmi alti ed intensità difensiva per iniziare al meglio la serie e quindi i playoff". Il tecnico parla poi del pubblico. "Mi aspetto un palazzetto pieno di persone ed entusiasmo. I tifosi sono stati una parte importante della nostra stagione e sono certo che anche domenica faranno sentire tutto il loro calore alla squadra".

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube ufficiale usebasket.

