Progetto Eureka!, le scuole di Vinci vincono il progetto Federmeccanica

Grande entusiasmo e soddisfazione alle Murate di Firenze per la classe 3°A della scuola primaria Sibilla Aleramo dell'Istituto Comprensivo di Vinci che ieri ha vinto il primo premio per le terze al “Progetto Eureka! durante la manifestazione conclusiva.

Il progetto promosso da Federmeccanica, in collaborazione con l’Associazione Insegnamento Fisica e l’Istituto Italiano di Tecnologia, avvicina i bambini alla cultura tecnica e scientifica, alle materie STEAM e mette le basi per far crescere i piccoli imprenditori di domani.

Il gruppo, costruendo il proprio giocattolo mobile, la Pista delle Biglie basato sui principi base della pneumatica, creando un slogan pubblicitario e inventando una mascotte C3A, protagonista di un'avventurosa storia, ha dimo strato creatività, impegno, tenacia e ottime capacità di team working.

I bambini, accompagnati dalle insegnanti Maria Luisa Ialacqua, Fiorenza Bigazzi e Paola Solleciti, hanno presentato alla giuria il loro giocattolo mobile, il diario di bordo che racconta il processo di costruzione passo dopo passo, i momenti di confronto, scambio e negoziazione di idee nel gruppo e il suo funzionamento.

Sono stati premiati per l'originalità e la funzionalità del gioco, l'ottima capacità di fare squadra e l'attitudine a risolvere problemi e a sperimentare.

Questo riconoscimento, accompagnato da un biglietto d'ingresso al Museo Galileo di Firenze per tutta la classe è stata la bellissima conclusione di un'esperienza di creatività, conoscenza, scoperta, autoapprendimento e tanto, tantissimo divertimento.

Fonte: Istituto comprensivo di Vinci