Raffaella Comodo nuova segretaria generale della Fp-Cisl Firenze-Prato

Raffaella Comodo è la nuova segretaria generale della Fp Firenze-Prato, la categoria dei lavoratori pubblici Cisl, dalla sanità agli enti locali, dalla Regione ai ministeriali.

A far parte con lei della nuova Segreteria saranno Massimo Cataldo e Gabriele Manetti. La nuova Segreteria è stata eletta questa mattina dal Consiglio generale della Funzione Pubblica Cisl territoriale, riunito a Firenze, alla presenza del segretario generale nazionale della Fp-Cisl, Maurizio Petriccioli, del segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce e del segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi.

“L’impegno della nuova Segreteria sarà totale - ha detto Raffaella Comodo – e concentrato nei luoghi di lavoro, accanto ai colleghi. Ci aspettano impegni molto importanti nei prossimi mesi, visto che sono stati rinnovati tutti i contratti nazionali e quindi in tutti gli enti dovremo avviare il confronto per il rinnovo dei contratti decentrati, che rappresentano un pezzo importante del salario e delle condizioni di lavoro.”

“Il primo appuntamento che abbiamo davanti – ha continuato la neosegretaria - è quello di venerdì prossimo, 28 Aprile, quando saremo in piazza a Firenze, insieme a Cgil e Uil, per scongiurare l’applicazione del contratto separato Anaste, un contratto pirata, con condizioni al ribasso, sottoscritto da sindacati non rappresentativi.”

L’elezione di Raffaella Comodo alla guida della Fp-Cisl Firenze-Prato pone termine al periodo di reggenza portato avanti da Mauro Giuliattini, dopo le dimissioni da segretario generale, per motivi personali, di Nicola Burzio.

Fonte: CISL - Ufficio Stampa