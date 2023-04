Rilascio SPID, al via il servizio gratuito a Livorno

A partire dal 26 aprile sarà attivato all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terreno del Palazzo Comunale (Piazza del Municipio 1) un nuovo sportello dedicato al rilascio SPID.

Un servizio gratuito, a cui si potrà accedere su appuntamento, rivolto ai maggiorenni e rilasciato solo al diretto interessato (non saranno accettate deleghe).

Il Comune di Livorno, nell'ottica di facilitare la fruizione dei propri servizi digitali nonché di quelli di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha aderito alla convenzione stipulata tra LEPIDA S.c.p.A. e Regione Toscana al fine di offrire ai cittadini maggiorenni il servizio di rilascio delle credenziali SPID gratuitamente.

Il nuovo servizio nasce da una sinergia tra il settore Servizi Informativi del Comune, che ha curato gli aspetti tecnologici e la convenzione con Lepida, e l’Ufficio Urp, le cui operatrici, formate con uno specifico corso, rilasceranno materialmente le credenziali.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave d'accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Si tratta di un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

COME OTTENERE LO SPID IN COMUNE

Si può accedere al servizio solo su appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì in orario 15.30-17.30 (escluso il mese di agosto) e il mercoledì in orario 9.00-13.00.

Gli utenti possono richiedere l'appuntamento telefonando ai numeri 0586-820204/0586-820205 in orario da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00; martedì e giovedì anche 15.30 - 17.30 (escluso mese di agosto) o inviare un messaggio Whatsapp scritto al n. 335-8225555 a cui verrà data risposta negli stessi orari, indicando Cognome, Nome, data di nascita e motivazione della richiesta.

Lo SPID può essere rilasciato solo al diretto interessato, non sono previste nè deleghe nè mediazione di terze persone (es. tutori, amministratori di sostegno). Il servizio è gratuito.

Gli utenti devono presentarsi personalmente allo sportello all'orario prenotato munito obbligatoriamente di:

• documento di identità italiano (carta di identità, patente, passaporto) dotato di fotografia riconoscibile e firma autografa;

• tessera sanitaria italiana con indicazione del codice fiscale.

Tali documenti devono essere in corso di validità, integri e leggibili in ogni loro parte.

Per poter avere il rilascio dello SPID, l'utente deve essere obbligatoriamente dotato di un proprio indirizzo email ordinario (non PEC) e di un proprio numero di cellulare; per la procedura di validazione dei dati, si consiglia di portare con sè il cellulare di cui viene fornito il numero.

Tempi di rilascio

Lo SPID viene rilasciato al termine della procedura di richiesta a sportello.

L'utente in autonomia dovrà poi procedere all'attivazione dello SPID rilasciato tramite link che Lepida invierà all'indirizzo email dichiarato.

Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Nessun costo previsto.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa