Sapori e cultura, torna la Fiera del Gusto a Fucecchio

Torna il tradizionale appuntamento del 25 aprile con la Fiera del Gusto promossa dalla Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI.

In piazza Montanelli a partire dalle ore 9 stand di prodotti tipici locali e della norcineria toscana proporranno ai visitatori generi alimentari di prima qualità con particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie. Tra gli eventi collaterali anche una vera e propria sfida sulla preparazione dello Zuccherino, il dolce tipico fucecchiese nel periodo di Carnevale, alla quale chiunque, sia pasticcerie sia singoli cittadini, potrà partecipare contattando precedentemente la Pro Loco e poi portando il proprio dolce la mattina della manifestazione. Una specifica iniziativa sarà dedicata anche allo zafferano fucecchiese, che nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, verrà presentato attraverso un assaggio di risotto a base della speciale spezia.

Non solo sapori per l'evento fucecchiese ma anche un percorso all'insegna della storia e della cultura: dalle ore 15 partirà un tour turistico nel centro storico alto, con arrivo sul punto panoramico della Torre di Mezzo, nel parco Corsini, che permetterà di unire l'arte culinaria alle bellezze architettoniche locali, per una giornata all’insegna della tradizione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco telefonando al numero 0571 242717 oppure scrivendo all’indirizzo mail info@prolocofucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa