Sequestrato a Cerreto camion pieno di rifiuti non autorizzato

I carabinieri forestali di Empoli hanno fatto dei posti di controllo a Cerreto Guidi e vicino a un impianto di recupero rifiuti un camion pieno di 700 kg di rifiuti metallici è stato fermato.

Dal controllo della targa sulla banca dati delle forze dell'ordine è emerso che il veicolo non aveva l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti e lo stesso veicolo non era inserito in alcuna autorizzazione. Il conducente ha mostrato ai militari un blocchettario dei rifiuti, dal quale si evinceva che, dal dicembre 2022, erano stati consegnati 22 carichi tutti in assenza di Autorizzazione al trasporto rifiuti.

Alla luce di quanto accertato l’attività posta in essere dal soggetto suddetto, si configurava come un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari hanno sequestrato penalmente il veicolo, la carta di circolazione, i rifiuti e il blocchettario. Mentre il trasportatore e titolare di ditta è stato denunciato.