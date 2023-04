"Verbella si autoregola": i residenti di Santa Croce comprano telecamere contro il degrado

"Spaccio, rifiuti abbandonati, ora basta: Verbella si autoregola". Così Marco Savari, residente del quartiere di Santa Croce sull'Arno, annuncia la creazione di un comitato dal prossimo 5 maggio.

I problemi che riguardano il quartiere sono molti e principalmente sono legati a un'area pubblica che troppo pubblica non è: il giardino di Largo della Fragola Rossa. Un'area con installazioni moderne, all'epoca dell'inaugurazione, ma che oggi sono luogo di ritrovo di pusher e di malintenzionati.

"Verbella ha una situazione particolari - specifica Savari -, il giardino non è comunale ma dei vecchi proprietari dell'area. Il Comune ha preso possesso del giardino indicandolo come comunale ma ci sono 30 proprietari. Abbiamo chiesto come condòmini di entrare in possesso dell'area per gestirla autonomamente ma al momento è ancora troppo complicato".

Perché gestire direttamente un'area così vasta? "Perché abbiamo sollecitato telecamere per la sicurezza ma le risposte dall'amministrazione comunale sono state vaghe e con scarico di responsabilità. Abbiamo deciso di fare da soli installando 8 telecamere a nostre spese nei due condomìni, poi compreremo anche lampioni per la parte non illuminata e chiuderemo le parti condominiali con delle piante".