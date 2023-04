Bambino di 7 anni si perde in centro a Siena, la polizia ritrova la sua mamma

In mezzo a tanti visitatori e turisti questo pomeriggio, nell'affollato centro storico di Siena, un bambino di 7 anni ha perso l'orientamento smarrendo i propri genitori. Ad accorgersene è stata una donna che in via Diacceto aveva notato il piccolo spaventato che piangeva, e ha dunque avvertito i poliziotti delle volanti che si trovavano in servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno raggiunto il bambino, tranquillizzandolo e avvisando contemporaneamente la centrale operativa per l'avvio delle ricerche dei genitori. Dopo pochi minuti la polizia ha rintracciato una persona del gruppo di turisti di cui faceva parte la famiglia, e subito dopo ha individuato la mamma.

Il bambino parlava poco italiano anche se i genitori, di origini statunitensi, vivono in Italia da diversi anni e si trovavano nella città del Palio per una gita. La mamma, una volta giunta in questura, nel ringraziare i poliziotti ha riferito che il piccolo in realtà parla italiano ma, per timidezza, si era bloccato. A quel punto gli agenti, per fargli tornare il sorriso, al termine delle procedure per l'affidamento hanno voluto regalare al bambino il cappellino e lo zaino della polizia: un momento che mamma e figlio hanno voluto immortalare in una foto.