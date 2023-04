Ciclista cade nelle campagne di Calenzano, soccorso in zona impervia

Brutto incidente nella tarda serata di oggi per un ciclista, caduto accidentalmente in una zona impervia nel comune di Calenzano. Sul posto, in località Pratello, sono intervenuti alle 18 i vigili del fuoco di Calenzano, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Firenze e il personale sanitario per il soccorso al ciclista.

Raggiunto e stabilizzato, l'uomo è stato trasportato fino all'ambulanza ed è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.